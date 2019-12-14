Fenerbahçe, Ersun Yanal'la deplasmanda kazanamıyor

Fenerbahçe'de, lider Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maç öncesi teknik direktör Ersun Yanal'ın dış saha karnesi dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'yi 2014'te Nisan ayında şampiyon yapan Yanal, ikinci döneminde deplasmandaki etkili performansını mumla arıyor. Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin başında toplam 66 lig maçına çıktı. Bu süreçte 12 mağlubiyet tadan Yanal, bu mağlubiyetlerin 11'ini deplasmanda aldı.

SADECE 13 GALİBİYETİ VAR

33 deplasmanda sadece 13 galibiyet (% 39 kazanma oranı) alabilen Yanal, 9 beraberlik ve 11 yenilgi ile tam 20 maçta puan kaybetti.

2013-14'te 17 deplasmanda 9 galibiyet alan Yanal, kazanma yüzdesini 50'nin üzerinde tuttu. Ancak ikinci döneminde 16 deplasmanda alınan 4 galibiyet ile yüzde 25 kazanma oranı elde etti. Yanal'ın deplasman performansı neredeyse yarı yarıya düştü.

(Sabah)