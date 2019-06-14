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14 Haziran 2019 Cuma 11:06 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 11:18

Fenerbahçe Emre Kılınç ile prensipte anlaştı

Fenerbahçe Emre Kılınç ile prensipte anlaştı

Yeni sezonun kadro yapılanmasına hız veren Fenerbahçe, Sivasspor’un başarılı futbolcusu Emre Kılınç ile prensipte anlaştı.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilerde yerli operasyonu başladı.

İlk olarak Medipol Başakşehir forması giyen eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe, ikinci yerli transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere.

Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor ile başarılı bir sezon geçiren Emre Kılınç ile prensip anlaşması sağladı.

Kariyerine Boluspor altyapısında başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 2017 yılının ara transfer döneminde 225 bin Euro bonservis bedeliyle Sivasspor'a transfer olmuştu.

Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan Emre, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 32 maçta 7 gol ve 7 asist üretti.

Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yılına kadar devam ediyor.

(Fotomaç)

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