Fenerbahçe, Emiliano Buendia için tüm şartları zorluyor

Diego Perotti ile birlikte 16. transferine imza atan Fenerbahçe, son bir sürpriz daha yapmak için kolları kolları sıvadı. Transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Sarı Lacivertliler bir yıldızı daha kadrosuna katmak istiyor.
SAMATTA FORMÜLÜ
TRT Spor’un haberine göre Norwich’in Arjantinli oyuncusu Buendia, Fenerbahçe’ye gelmek istiyor. İngiliz ekibi, oyuncusunu satmak veya zorunlu satın alma ile kiralık göndermek istiyor. Fenerbahçe’nin Norwich ile pazarlığı sürüyor.
10 NUMARADA OYNAYACAK
Haberde transferin resmileşmesi halinde Buendia’nın 10 numara bölgesinde oynayacağı belirtildi.
Sarı lacivertliler, Buendia transferinde mutlu sona ulaşamazsa başka alternatiflere yönelecek. Yönetim, transfer sezonu kapanmadan (5 Ekim) 10 numaraya bir takviye yapmak istiyor.
Erol Bulut ilk maçta Deniz Türüç'ü o bölgede oynatmış, son iki maçta da Ozan Tufan forveti destekleyen isim olmuştu.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Diego Perotti konusunda yeni gelişmeler bulunuyor.
Uzun süredir Younes Belhanda'ya takım arayan Galatasaray sonunda muradına erdi. Faslı futbolcu, eski takımı Nice ile anlaşmaya vardı. Sarı-Kırmızılıların bu transferden kasasına 7 milyon euro koyması bekleniyor ancak bazı kaynaklar da Nice'in bu parayı vermesinin mümkün olmadığını, Galatasaray'ın oyuncuyu 1,5-2 milyon euroya vereceğini iddia ediyor.
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