Fenerbahçe, Eduardo Sasha için Santos'a 1 milyon Euro önerdi

Son olarak Brezilya basını, Sarı-Lacivertliler’in Santos forması giyen Eduardo Sasha’yı renklerine bağlamak için harekete geçtiğini ileri sürdü.

Yahoo Esporte, Kanarya’nın daha önce de kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu ancak sonuca ulaşamadığı 27 yaşındaki kanat oyuncusu konusunda Santos’un kapısını bir kez daha çaldığını duyurdu. Yönetimin hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen zaman zaman da forvet arkasında görev alan Sasha için 1 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu belirtiliyor. Santos’un daha önce reddettiği satış konusuna paraya ihtiyacı olduğundan sıcak bakabileceği ancak Fener’in önerdiği 1 milyon euroyu az bulabileceği ifade ediliyor.

(Star)