Fenerbahçe Diego Perotti transferini bitirdi

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Fenerbahçe Roma'dan Diego Perotti'yi 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Sarı lacivertliler oyuncuyla 3 yıllığına anlaşırken yıllık 2.5 milyon euro maaş verecek.

Fenerbahçe, Roma'dan Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti ile anlaştı.

Bonservisi ve maaşı 2.5 milyon euro

İtalya basınına göre; Fenerbahçe bu transfer için Roma'ya 2.5 milyon euro ödeyecek. Arjantinli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan Fenerbahçe, yıllık 2.5 milyon euro verecek.

32 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta forma giyerken 6 gol atıp 4 de asist yaptı.