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Fenerbahçe dev rakiplere karşı!

Fenerbahçe dev rakiplere karşı!

Fenerbahçe, yeni sezona büyük bir organizasyonla hazırlanacak. Sarı-lacivertliler, Temmuz'da Audi Cup'a katılacak.

Bayern Münih tarafından her yaz organize edilen kupaya Real Madrid, Tottenham ve Fenerbahçe katılacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçını Bayern Münih ile yapacak. Diğer maçta Real Madrid ile Tottenham karşılaşacak. 

Kazanan ekipler finale çıkarken, kaybedenler arasında üçüncülük maçı oynanacak. 

Kupa, 30-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Karşılaşmalar Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da oynanacak.

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