Fenerbahçe dev rakiplere karşı!

Bayern Münih tarafından her yaz organize edilen kupaya Real Madrid, Tottenham ve Fenerbahçe katılacak. Sarı-lacivertliler, ilk maçını Bayern Münih ile yapacak. Diğer maçta Real Madrid ile Tottenham karşılaşacak.

Kazanan ekipler finale çıkarken, kaybedenler arasında üçüncülük maçı oynanacak.

Kupa, 30-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Karşılaşmalar Bayern Münih'in stadı Allianz Arena'da oynanacak.