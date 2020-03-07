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  • Fenerbahçe, Denizlispor maçı sonrası teknik direktör Zlatko Dalic için ilk adımı atacak
  • 07 Mart 2020 Cumartesi 11:35
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  • 07 Mart 2020 Cumartesi 11:35

Fenerbahçe, Denizlispor maçı sonrası teknik direktör Zlatko Dalic için ilk adımı atacak

Fenerbahçe, Denizlispor maçı sonrası teknik direktör Zlatko Dalic için ilk adımı atacak

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Dün Abdullah Avcı iddialarını yalanlayan Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçı sonrası Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştıran 53 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Zlatko Dalic için ilk adımı atacak.

Fenerbahçe'de teknik adam arayışları tüm hızıyla sürerken yabancı ve Türk teknik direktör adayları arasında sıkı bir değerlendirme yapılıyor.

Sarı-lacivertliler, ilk adım olarak gittikleri Roger Schmidt'ten "Sizden süre istiyorum" yanıtını alınca, şu anda Hırvatistan Milli Takımı'nın başında bulunan ve EURO 2020 sonrasında serbest kalacak olan Zlatko Dalic'i listesine aldı. Dalic ile ilgili henüz resmi bir adım atılmadı.

ZLATKO DALİC KİMDİR?

Hırvat Milli Takımı'nı 7 Ekim 2017'den bu yana çalıştıran 53 yaşındaki Zlatko Dalic, 30 maça çıkarken 1.97'lik puan ortalaması yakaladı. Dalic daha önce de Faisaly, Al Hilal ve Al Ain'de görev yaptı. Hırvatistan'da, Ante Cacic sonrasında 'enkaz' devralan Dalic takımını zorlu süreç sonrasında 2018 Dünya Kupası'na taşımakla kalmadı, finale kadar çıktı ve Fransa'ya yenilerek kupayı kaybetti.

(Sabah)

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