Fenerbahçe Denizli'de

Malatyaspor - Başakşehir maçının ardından

Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.