Fenerbahçe Denizli'de

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, otobüsle havalimanından ayrılarak geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesinde kalacakları otele geçti.
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, kadroya dahil edilmedi.
Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare ve Harun Tekin de kadroda yer almadı.
Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'in 11. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son hafta oynadıkları ve 4-0 kazandıkları Çaykur Rizespor maçının 11'ine göre Hatayspor karşısında değişiklik yapmadı.
Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, evinde BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.
Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'da 1 futbolcu ve destek ekibinden 1 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Oghenekaro Etebo ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın Aston Villa'da forma şansı bulmakta zorlanan Marvelous Nakamba için İngiliz ekibine devre arasında teklif yapacağı iddia edildi.