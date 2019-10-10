Fenerbahçe, Dario Melnjak için Çaykur Rizepsor'un kapısını bir kez daha çalacak

Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor'un başarılı sol beki Dario Melnjak için Karadeniz ekibinin kapısını çalacak. Fenerbahçeli kurmaylar yaz transfer döneminde Kolarov olmayınca ilgilendiği Çaykur Rizesporlu Melnjak'ı yeniden gündemine aldı.

Karadeniz ekibinden sezon başında Vedat Muriç'i transfer eden Fenerbahçe, 26 yaşındaki Melnjak için de cazip bir teklif sunacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Hırvat sol beki çok istediği ve transferi için şartların zorlanması talebinde bulunduğu kaydedildi.

Dario Melnjak, bu sezon Rizespor formasıyla çıktığı 7 müsabakadar 2 gole imza attı.

(Sabah)