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Fenerbahçe, Daniel Sturridge için oyuncunun menajeriyle pazarlık masasında

Fenerbahçe, Daniel Sturridge için oyuncunun menajeriyle pazarlık masasında

Fenerbahçe, Daniel Sturridge’in menajeriyle kıran kırana pazarlık yapıyor. Sarı-Lacivertliler yıldız futbolcu için yıllık 3 milyon Euro maaş teklif ederken Sturridge’in menajeri 4 milyon Euro talep ediyor.

Önümüzdeki sezon süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, Max Kruse ve Kolarov transferlerinde mutlu sona ulaşmaya çalışırken, başka yıldızlar için de temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor. İşte bu doğrultuda gündeme gelen oyunculardan biri de geçen sezon Liverpool’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ve sözleşmesi sona eren Daniel Sturridge oldu. Bonservisi elinde olan Sturridge için ilk temas, oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmeyle başladı. Yapılan ilk görüşmede İngiliz yıldızın, Kırmızılar’da kazandığı yıllık 4 milyon euro’yu (26.3 milyon TL) istediği bildirildi. Sarı-Lacivertliler’in ise 3 yıl üzerinden senelik 3 milyon euro’da ısrarcı olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

Celtic ve Glasgow Rangers da talip

Hem forvet hem de kanatlarda forma giyebildiği için önümüzdeki sezon Ersun Yanal’ın tam da ihtiyacı olacak tarzda bir futbolcu olan Sturridge için pazarlıkların tüm hızıyla devam edeceği bilgisine ulaşıldı. Bu arada daha önce Liverpool’da oynayan ve şimdi Glasgow Rangers’ın hocalığını yapan Steven Gerrard’ın yanı sıra Celtic’in de tecrübeli oyuncuyu istediği ifade edildi ancak bu iki takımın da mali olarak 3 milyon euro (19.7 milyon TL) barajına çıkamayacağı tahmin ediliyor.

(Fanatik)

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