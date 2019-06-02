  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 12:32 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 12:32

Fenerbahçe, Chidozie Awaziem için Porto ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, Chidozie Awaziem için Porto ile görüşmelere başladı

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için girişimlerini sürdürüyor.

Sarı lacivertlilerin sezonun ikinci yarısında Çaykur Rizespor'un çıkışında pay sahibi olan Chidozie Awaziem ile ilgilendiği öğrenildi.

Fenerbahçe, 3 milyon euro bonservis bedeli bulunan Nijeryalı futbolcunun uygun şartlarda transfer edilmesi için oyuncunun kulübü Porto ile görüşmelerini sürdürüyor.

Finansal Fair Play nedeniyle ilk aşamada bonservis bedeli ödemede sorun yaşayan sarı lacivertlilerde, kiralama opsiyonu da gündemde.

Tecrübeli futbolcuların yanı sıra gençleştirme operasyonuna da gitmek isteyen yönetimin, 22 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak istiyor.

Bu bölgede sözleşmesi sona eren Roman Neustadter ile yollar ayrılırken, daha düşük bir ücret teklif edilen Martin Skrtel'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

Şu anda takımda stoper mevkisinde sadece Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar yer alıyor.

(TRT Spor)

Zayıflamanın En Önemli Anahtarı: Kahvaltı

İşte Teknolojinin Geldiği Son Nokta

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'nin milli 'teknolojik katır'ı 'BOĞAÇ'

Honduras'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.