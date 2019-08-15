Fenerbahçe, Chelsea'nin kadroda düşünmediği Michy Batshuayi için girişimlere başladı

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Beşiktaş golcüsünü buldu! İlk teklif yapıldı Beşiktaş golcüsünü buldu! İlk teklif yapıldı Kamil Wilczek ve Miguel Borja’da henüz istediği sonuca ulaşamayan Beşiktaş, Ocak’taki ara transferde alamadığı Senegalli santrfor için İtalyanlara kiralama teklifi yaptı.

Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim Fenerbahçe'den savunmaya sürpriz isim Fenerbahçe, İngiliz kulübü Nottingham Forest’in stoperi Yohan Benalouane’yi almak için harekete geçti. Fransız pasaportu da olan oyuncu sağ ve sol bekte de forma giyebiliyor.

Çifte temsile hasret kaldık Çifte temsile hasret kaldık Medipol Başakşehir’in elenmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yine sadece Galatasaray’la temsil edilecek Türkiye, Avrupa’nın en büyük kupasına iki takımla katılamamanın hasretini yaşıyor.

Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'den buldu Fenerbahçe golcüsünü Premier Lig'den buldu Liverpool’dan ayrılan golcü Sturridge’ye teklifte bulunan Sarı-Lacivertliler, bu oyuncuya çok talibin olması nedeniyle rotayı Chelsea’nin kadroda düşünmediği Batshuayi’ye çevirdi.

Arturo Vidal bombası! Siyah Beyazlı taraftarları coşturdu Arturo Vidal bombası! Siyah Beyazlı taraftarları coşturdu Beşiktaş’ın ilgilendiği iddia edilen Arturo Vidal, Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Barcelona’nın 32 yaşındaki yıldızı, kendisine ‘Come to Beşiktaş’ yazan bir takipçisinin paylaşımını beğendi.

Paraya para demeyecek Paraya para demeyecek Başakşehir’in elenmesinin ardından G.Saray, Devler Ligi’nden ekstra 8.5 milyon euro alacak. Ayrıca bu sezonun prim sisteminde de tek galibiyete 2.7 milyon euro verilecek!