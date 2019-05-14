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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için girişimlere başladı

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü için girişimlere başladı

Skrtel ve Roman’la yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, savunmaya yerli bir ismi daha katmak için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler’in gündemindeki oyuncu ise Leicester City forması giyen milli yıldız Çağlar Söyüncü.

Fenerbahçe'de değişim ligin bitmesiyle birlikte başlıyor. Devre arasında kadrosuna Sadık Çiftpınar ve Serdar Aziz’i katarak savunmasını güçlendiren Sarı-Lacivertliler, yaz transfer döneminde de yerli oyuncu konusunda ısrarcı. Sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan Martin Srktel ve Roman Neustadter ile mukavele yenilemeyecek olan yönetim, bu iki ismin boşluğunu tek bir futbolcu ile dolduracak. O isim ise; Çağlar Söyüncü.

TOP ARTIK COMOLLİ’DE

Geçtiğimiz sezon Frankfurt’tan 21 milyon 100 bin euroya İngiliz ekibi Leicester City’ye transfer olan milli yıldız, Ada’da istediği forma şansını bulamadı. Premier Lig ekibiyle bu sezon sadece 8 maça çıkan ve 551 dakika sahada kalan Çağlar için harekete geçen Sarı-Lacivertliler, 22 yaşındaki yıldız kiralamak istiyor. Sportif Direktör Damien Comolli’nin bu hafta içinde İngiltere’ye gideceği ve Leicester yönetimiyle masaya oturacağı bildirildi.

(Güneş)

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