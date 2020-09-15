Fenerbahçe çabukluk ve taktik çalıştı

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde saat 11.00’da gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 4’erli takımlar halinde yapılan çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, 21 Eylül Pazartesi Kadıköy’de oynanacak maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Son gelişmelerden sonra Tunuslu forvet Wahbi Khazri defterini tekrar açan Fırtına, Meksikalı stoper Salcedo transferinde de önemli mesafe kat etti. Orta sahaya da Bahia'dan Gregore için temaslar başladı.
Süper Lig'de yeni sezona 5-1'lik Göztepe yenilgisiyle başlayan Yukatel Denizlispor, Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici ile temasa geçti. Yeşil-Siyahlılar, tecrübeli futbolcuya teklifini iletirken Mehmet Ekici'den cevap bekliyor.
Beşiktaş, kontenjanı boşaltırsa Hırvat golcünün transferini açıklayacak. Kadrosunda 14 yabancı bulunan Beşiktaş, Isimat Mirin ve Douglas'ı ayrılığa ikna edemediği için golcü transferini bekletiyor. Bu hafta içinde problemin çözülüp, golcünün Antalyaspor maçına yetiştirilmesi de planlanıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Neftçi Bakü ile perşembe günü Azerbaycan'da oynayacakları maçta rotasyona gitmeyi planlıyor.
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ve Ömer Faruk Beyaz'ın formalarını açık artırmada sattı.
Tottenham'da gündem Alexander Sörloth... Teknik direktör Mourinho'nun Sörloth hakkındaki sözlerinin ardından sosyal medyada Londra kulübünün taraftarları ayaklandı.