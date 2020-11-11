Fenerbahçe çabukluk ve pas çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Mauricio Lemos ise gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmana katılmadı.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman saat 15.00’de ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.
Geçtiğimiz yıllardan bu yana Edin Visca transferinde ısrarcı olan Fenerbahçe, ocak ayında bir kez daha harekete geçecek. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatan tecrübeli kanat için tüm şartları zorlayacak. Sarı-lacivertliler, Başakşehir kulübünü ikna edecek teklifi de şimdiden belirledi.
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