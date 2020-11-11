Fenerbahçe çabukluk ve pas çalıştı

Fenerbahçe'nin Edin Visca teklifi ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıllardan bu yana Edin Visca transferinde ısrarcı olan Fenerbahçe, ocak ayında bir kez daha harekete geçecek. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatan tecrübeli kanat için tüm şartları zorlayacak. Sarı-lacivertliler, Başakşehir kulübünü ikna edecek teklifi de şimdiden belirledi.