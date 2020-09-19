Fenerbahçe çabukluk, pas ve taktik çalıştı

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen idman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam eden idman, aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
İspanyol Mudo Deportivo, Diego Costa'nın Fenerbahçe'ye yakın olduğunu öne sürdü: “Diego Costa, Atletico Madrid'de çözülmesi gereken konulardan biri. Golcü oyuncu para toplamak ve transferleri fonlamak için sevilenlerden biri. Şimdi Türkiye seçenekler arasında ve Emre Belözoğlu bu konuda önemli bir köprü.”
Trabzonspor'da Sörloth'un ardından Uğurcan Çakır ayrılığı da yaşanabilir. 4 Fransız ekibinin peşinde olduğu başarılı eldiven için Bordo-Mavililere menajerler aracılığıyla 15 milyon euroluk teklif önerildi. Trabzonspor'un Uğurcan Çakır'dan beklediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro.
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Anastasias Bakasetas için Alanyaspor'a resmi teklifini iletti. Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği eski öğrencisi için Akdeniz temsilcisine 3 milyon euro + Michael Frey teklifi yapıldı.
Galatasaray'da daha önce kiralanması gündeme gelen Idrissa Doumbia'nın kulübü Sporting Lizbon ile yaşadığı maaş krizi sonrası Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmanın planlarını yapmaya başladı.
Fenerbahçe'yle sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan Alper Potuk, Süper Lig'in bir diğer Sarı-Lacivertli ekibi MKE Ankaragücü ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcu, sağlık kontrolünden geçmek üzere Ankara'ya gitti.
Galatasaray'ın Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı Alex Telles, İngiliz devi Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalıyor. Kırmızı Şeytanlar, transfer için Porto'ya 40 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray bu transferin gerçekleşmesi halinde Porto'nun bonservis kârından %10 pay alacak.