Fenerbahçe, Brezilyalı 10 numara Lucas Lima için görüşmelere başladı

Miha Zajc'ın beklenen performansı göstermemesi nedeniyle 10 numara transferi de gündemine alan Fenerbahçe'nin peşinde olduğu süper yıldız ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, Palmeiras formasını giyen Lucas Lima'yı gözüne kestirdi.

MENAJER SEVİYESİNDE

BREZİLYALI yıldızla çok gizli bir şekilde temasa geçen yönetim şu anda görüşmeleri menajer seviyesinde sürdürüyor. Kısa süre içinde Lucas Lima ile yüz yüze de görüşülecek.

ARTIK AVRUPA'YI İSTİYOR

KARİYERİNDE ilk kez Avrupa'da oynamak isteyen 28 yaşındaki Sambacı'nın Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak Palmeiras'ın tutumu transferde belirleyici olacak.

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