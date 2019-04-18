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Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sürpriz sol bek

Fenerbahçe'ye Brezilya'dan sürpriz sol bek

Yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başlayan Fenerbahçe için Brezilya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Brezilya basınının haberine göre Fenerbahçe, 29 yaşındaki sol bek Danilo Avelar'ı transfer etmek istiyor.

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Bonservisi Serie A takımlarından Torino'da bulunan ve kiralık olarak Brezilya'nın Corinthians ekibinde forma giyen Avelar için Torino'nun 1.5 milyon euro talep ettiği belirtildi.

AVRUPA'DAN SADECE FENERBAHÇE

Corinthians'ın Brezilyalı sol bekin bonservisini almak istediği, diğer Brezilyalı takımlar Palmeiras ve Gremio'nun da Avelar'ın peşinde olduğu belirtirken Avrupa'dan sadece Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğu kaydedildi.

Danilo Avelar için Corinthians'ın Torino'ya 1 milyon euro teklif ettiği ancak Torino'nun 1.5 milyon euroda ısrarcı olduğu iddia edildi.

2015 yılında Torino'nun 2 milyon euro karşılığında Cagliari'den transfer ettiği Avelar, geçen sezon da Fransa'nın Amiens takımına kiralanmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Karpaty, Schalke, Cagliari, Torino ve Corinthians takımlarında forma giymişti.

(Sporx)

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