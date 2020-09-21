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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 09:16
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Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı

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Fanatik

Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.

Sarı-Lacivertliler yeni sezona çok hızlı girdi, yeşil sahalardan önce masada rakiplerine golleri sıraladı. Transferde ezeli rakiplerine büyük çalımlar atan Fenerbahçe, rakiplerinin istediği isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Kanarya ilk bombasını Mert Hakan Yandaş'la patlattı. Yıldız oyuncuyu adeta Galatasaray'ın elinden kapan Sarı-Lacivertliler bir sonraki darbeyi Trabzonspor'a vurdu.

BEŞİKTAŞ’A BİR ÇALIM DAHA

Fenerbahçe, Bordo-Mavililer'in ısrarla kadrosunda tutmak istediği Filip Novak ile Jose Sosa'ya imza attırdı. Caner ve Gökhan'ı yeniden renklerine bağlayarak Beşiktaş'ın kadrosunu zayıflatan Kanarya, Siyah-Beyazlılar'a bir yara daha açtı.

NAZIM SANGARE TRANSFERİ TAMAM

Sarı-Lacivertli ekip, Kara Kartal'ın uzun süredir pazarlık yaptığı Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı. Bu hamlelerle adeta transfer şampiyonu unvanını alan Fenerbahçe iddialı olacağının mesajını sezon başından verdi.

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