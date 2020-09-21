Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı

Sarı-Lacivertliler yeni sezona çok hızlı girdi, yeşil sahalardan önce masada rakiplerine golleri sıraladı. Transferde ezeli rakiplerine büyük çalımlar atan Fenerbahçe, rakiplerinin istediği isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Kanarya ilk bombasını Mert Hakan Yandaş'la patlattı. Yıldız oyuncuyu adeta Galatasaray'ın elinden kapan Sarı-Lacivertliler bir sonraki darbeyi Trabzonspor'a vurdu.
BEŞİKTAŞ’A BİR ÇALIM DAHA
Fenerbahçe, Bordo-Mavililer'in ısrarla kadrosunda tutmak istediği Filip Novak ile Jose Sosa'ya imza attırdı. Caner ve Gökhan'ı yeniden renklerine bağlayarak Beşiktaş'ın kadrosunu zayıflatan Kanarya, Siyah-Beyazlılar'a bir yara daha açtı.
NAZIM SANGARE TRANSFERİ TAMAM
Sarı-Lacivertli ekip, Kara Kartal'ın uzun süredir pazarlık yaptığı Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı. Bu hamlelerle adeta transfer şampiyonu unvanını alan Fenerbahçe iddialı olacağının mesajını sezon başından verdi.
Bu sezon ezeli rakiplerine attığı transfer çalımlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, zincire bir halka daha ekledi: Nazım Sangare. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın de istediği başarılı sağ bekin transferini bitirdi.
Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'la karşı karşıya geliyor.
Diriliş Belhanda
Alexander Sörloth'la yol ayrımına gelen Trabzonspor, golcü oyuncunun yerine 2 isim belirledi.
Beşiktaş, sağ bek transferinde mutlu sona ulaşmak üzere.
Etebo'nun ardından kadroya bir orta saha daha katmak isteyen Galatasaray geçen sezon kiraladığı Seri için yeniden harekete geçti. Fulham'da kadroya giremeyen Fildişili oyuncu için resmi teklif yapılacak.