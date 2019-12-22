Fenerbahçe Beşiktaş maçı CANLI ANLATIM: Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı yayın kaç kaç?

Fenerbahçe-Beşiktaş derbi maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı canlı anlatımı maç başlar başlamaz AKSAM.com.tr’de sizlerle olacak. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ı yenerek kötü gidişe “dur” demek istiyor. Beşiktaş ise son 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Ancak Siyah-Beyazlılar, dış sahada son 4 mücadelesini kaybetmedi. Dev derbiye dair merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

KÖTÜ GİDEŞE SON VERMEK İSTİYOR

FENERBAHÇE, Süper Lig’de bugün Beşiktaş’ı ağırlayacak. Ligde oynadığı son 4 maçta sadece 1 kez galip gelebilen Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ı yenerek kötü gidişe “dur” demek istiyor. Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar ile kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında sol bek ve kanatlarda oynayan as oyuncularından yoksun çıkacak. Moses ve Rodrigues yok!

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DIŞ SAHADA KAYBETMEDİ

Beşiktaş ise son 4 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. Ancak Siyah-Beyazlılar, dış sahada son 4 mücadelesini kaybetmedi. Beşiktaş, A.Gücü ile 0-0 berabere kaldı. Kartal, A.Gücü beraberliğinin ardından dış sahada Antalya’yı 2-1, Konya’yı 1-0 ve Kasımpaşa’yı 3-2 yendi. Beşiktaş’ta derbi öncesi Burak, Gökhan, Lens, Necip ve Ruiz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, F.Bahçe karşısında da kart görmeleri halinde G.Birliği maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Emre, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Kruse, Vedat Muriqi

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak