Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak.

Süper Lig'de bu hafta oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Süleyman Özay yapacak. 4. hakem olarak ise Turgut Doman görev alacak.

SON OLARAK 4-3'LÜK MAÇI YÖNETTİ

Numanoğlu son olarak Trabzonspor’un sahasında Kasımpaşa’ya 4-3 mağlup olduğu maçta düdük çalmıştı. Karşılaşma sonrası Bordo-Mavililer, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırmıştı.

TUGAY KAAN NUMANOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Süper Lig’de bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sürpriz şekilde hakem Tugay Kaan Numanoğlu atandı. Peki Tugay Kaan Numanoğlu kimdir, nereli? Detaylar haberimizde…

1 Ocak 1985 doğumlu olan Tugay Kaan Numanoğlu, Ankara’da dünyaya geldi. Kardeşi Togayhan ile birlikte Malatya’da büyüdü. Spora babasının yerleştiği Yalova’da amatör futbol oynayarak başlayan Numanoğlu, futbola devam etmeyerek hakemliği tercih etti.

2006 yılında hakemliğe başlayan Tugay Kaan Numanoğlu, TFF’nin İstanbul bölgesi üst klasman hakemi olarak görev yapıyor ve bir şirkette yöneticilik görevini yürütüyor.