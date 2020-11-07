Fenerbahçe beraat etti

AKŞAM

Fenerbahçe ve eski yöneticileri "Futbolda Şike Kumpası" davasında delil yetersizliği nedeniyle suçsuz bulundu. Yargıtay'ın usulden bozma kararı sonrasında yeniden görüşülen dava dün karara bağlandı. Mahkeme, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım dahil 19 sanığın beraatine karar verdi.

İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin Şike Kumpası Davası’nda aldığı kararı Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Çağlayan Adliyesi’nde yapılan duruşmaya Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerden Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, İlhan Ekşioğlu, Önder Fırat ile Cenk Başak katıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticiler de duruşmayı yerinde takip etti.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SUÇSUZ



Mahkeme heyeti, delil yetersizliğinden aralarında Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz’ın da olduğu 19 kişi için beraat kararı verdi. Dosyası ayrı görülen Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak ve Ahmet Çelebi de ‘şike’ ve ‘teşvik primi’ suçlarından aklandı. Şekip Mosturoğlu, “Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe” dedi.

TRABZONSPOR: KARAKOMİK FİLM



Fenerbahçe sanıkların beraat etmesinin ardından, “Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan davada eski Başkanımız Aziz Yıldırım ve eski yöneticilerimiz, şike ve teşvik suçlamalarından beraat etti” açıklamasını yaptı. Trabzonspor ise bu karar sonrasında sitesinden: “Karakomik film: Aklandık! CAS’ın 2010-2011 sezonuna yönelik gerekçeli kararının 267. paragrafı: Şike suçu bizim tarafımızda sabittir. Türk Yargıtayı tüm kişileri aklasa bile, bu durum, verdiğimiz kararı etkilemeyecektir” mesajını paylaştı.



Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet