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  3. Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Malcolm Thomas, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Malcolm Thomas, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Malcolm Thomas, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferi ABD'li pivot Malcolm Thomas, sağlık kontrolünden geçti.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Ulus Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde Thomas'a kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye, göz muayenesi yapıldı.

ABD'li basketbolcunun kan değerlerine de bakılırken; eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de gerçekleştirildi.


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