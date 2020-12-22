Fenerbahçe Beko'nun rakibi Olympiakos

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.
Organizasyonda çıktığı son 8 maçta 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u yenerek moral bulmak istiyor. Avrupa Ligi'nde yaptığı müsabakaların 5'ini kazanan ve 10'unu kaybeden sarı-lacivertli takım, 17. sırada yer alıyor.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bu sezon 7'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Olympiakos ise 9. basamakta bulunuyor.
İki takım Avrupa Ligi'nde 2000 yılından bu yana 20 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 10'unu Fenerbahçe kazanırken, 10'unda ise Olympiakos sahadan galip ayrıldı.
Marcelo Saracchi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, milli sol bek Umut Meraş için Le Havre'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Danimarka takımı Fremad Amager'da forma giyen Emmanuel Toku'yu takibe aldığı ortaya çıktı.
Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu sallantıda. Kötü futbolun yanı sıra takımın gelecek adına da umut vermemesi ve oyuncular arasındaki gerginlik dikkat çekerken Sarı-Lacivertli yönetimin takımla ilgili düşünceleri de ortaya çıktı.
Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Özkan Sümer, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fenerbahçe'nin ses getiren transferlerinden Jose Sosa'nın performansındaki düşüş sonrası Emre Belözoğlu devreye girdi. Çiçeği burnunda sportif direktör, Arjantinli yıldızla tesislerin haricinde dışarıda da sık sık bir araya gelip özel görüşmeler yapıyor.
Ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes'e transfer olan Ricardo Quaresma, deplasmanda Santa Clara'yı 4-0 mağlup etti. Portekizli yıldız karşılaşmada 1 gol, 2 asistle oynarken maç sonrası da dikkat çeken açıklamalar yaptı.