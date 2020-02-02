Fenerbahçe Beko'dan Türk Telekom karşısında farklı galibiyet

ING Basketbol Süper Ligi'nin 18. hafta maçlarında Fenerbahçe Beko evinde, Türk Telekom'u ağırladı. Müsabakayı, maç boyuncu üstün olan ev sahibi ekip 91-67'lik farklı bir skorla kazandı.
Fenerbahçe Beko, bu maçla birlikte ligdeki 14. galibiyeti almış oldu.
Türk Telekom, 18. haftayla birlikte bu sezon 8 galibiyet alırken, 10 kez mağlubiyet yaşadı.
1. Periyot: 21-14
2. Periyot: 54-30
3. Periyot: 76-54
4. Periyot: 91-67
Puan tablosunda Fenerbahçe Beko 3. sırada bulurken, Türk Telekom ise 8. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde haftaya Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Türk Telekom ise Tofaş'ı konuk edecek.
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