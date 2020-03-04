Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Kızılyıldız'ı mağlup etti

Mücadeleyi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticilerden Semih Özsoy, Selahattin Baki ve Simla Türker Beyazıt ile saha kenarından izledi.
Karşılaşmaya boyalı alanı kullanarak başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakikada skoru 7-0'a getirdi. Kalan bölümde özellikle üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 22-20 üstün tamamladı.
Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Beko, Williams ile hücumda etkili olurken, konuk ekip Perperoglou ile sayılar buldu ve 18. dakika sarı-lacivertlilerin 38-34'lük üstünlüğüyle geçildi. Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 41-37 önde gitti.
Maçın ikinci yarısına Fenerbahçe Beko kötü başladı. Boyalı alanda rahat skor bulan konuk ekip, 23. dakikada 43-41 öne geçti. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçildi ve son çeyreğe 51-51 eşitlikle gidildi.
Mücadelenin son çeyreği büyük çekişmeye sahne oldu. İki takım da birbirine uzun süre üstünlük kuramazken 34. dakikaya 56-56 eşitlikle girildi. Oyun kurucuları Punter ve Brown ile sayılara bulan, Fenerbahçe Beko'nun üstünlük kurmasına izin vermeyen Kızılyıldız mts, 37. dakikayı 63-62 önde geçti. Fenerbahçe Beko, Kalinic'in bitime 40 saniye kala attığı basketle farkı 3 sayıya (66-63) yükseltti. Rakibinin hücumunu iyi savunan sarı-lacivertliler, bir sonraki hücumundan boş döndü ve bu skorla 11 saniye kala Kızılyıldız mts son hücumu kullandı. Konuk ekip bu hücumdan Perperoglou ile yararlanamadı ve Fenerbahçe Beko parkeden 66-63 galip ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Spiros Gkontas (Yunanistan), Gytis Vilius (Litvanya)
Fenerbahçe Beko: Westermann 5, Melih Mahmutoğlu 6, Datome 5, Thomas 4, Lauvergne 3, Kalinic 10, De Colo 9, Williams 9, Vesely 7, Ali Muhammed 8
Kızılyıldız mts: Brown 14, Baron 3, Lazic 2, Lagodic-Kuridza 8, Stimac 2, Punter 14, Perperoglou 8, Davidovac 3, Gist 9, Lucas, Ojo
1. Periyot: 22-20
Devre: 41-37
3. Periyot: 51-51
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