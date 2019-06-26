Fenerbahçe Beko, Ekpe Udoh ve Furkan Korkmaz için girişimlere başladı

Bu sezon hem THY Avrupa Ligi hem de Tahincioğlu Basketbol Ligi'ni kupasız kapatan Fenerbahçe Beko, gelecek sezon için kollarını sıvadı ve NBA'den iki yıldız ismi getirmek için çalışmalara başladı.

Bu sezon iki önemli kulvarda hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe Beko, gelecek yıl öncesi işi sıkı tutuyor.

THY Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde şampiyonluğu rakiplerine kaptıran sarı-lacivertiller, transfer operasyonuna başladı. Bu doğrultuda iki yıldız isimle görüşme yapıldığı bildirildi.

Bunlardan ilki geçmişte de sarı-lacivertli formayı giyen Ekpe Udoh. Utah Jazz'da oynayan ABD'li oyuncu ile yeniden anlaşılmak üzere olduğu bildirildi.

32 yaşındaki pivotun da bir kez daha Fenerbahçe'de ter dökmek istediği kaydedildi. Fenerbahçe'nin 2017'de yaşadığı THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda büyük payı olan Udoh, o sezon 12.08 sayı ortalaması ile oynamıştı.

Yapılacak ikinci takviye ise Philadelphia 76ers takımında görev yapan Furkan Korkmaz olacak. 1.98 boyundaki kısa forvet ile ilk görüşmenin yapıldığı ifade edildi.

Daha önce Anadolu Efes ve Banvit'te forma giyen 22 yaşındaki Furkan'ın da sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. İki yıldız oyuncunun da yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor.

Furkan Korkmaz, Philadelphia 76ers'ta bu sezon 51 maçta 5.6 sayı, 2.2 ribaund ve 1.1 asist ortalaması yakaladı.

(Fotomaç)