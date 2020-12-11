Fenerbahçe Beko deplasmanda Alba Berlin'e 89-63 mağlup oldu

Deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Sivasspor'da antrenör Bülent Albayrak, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık” dedi.

Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille'i 3-2 mağlup etti. Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken, 1 de asist yaptı.

Robin van Persie'den yıllar sonra gelen itiraf

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie, Arsenal'de oynadığı dönemde teknik direktör Arsene Wenger'e, Giorgio Chiellini'nin transfer edilmesi için yalvardığını açıkladı.