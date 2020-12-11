Fenerbahçe Beko deplasmanda Alba Berlin'e 89-63 mağlup oldu

Başkent Berlin’deki Mercedes-Benz Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamlayan ALBA Berlin, ikinci çeyrekte farkı artırarak soyunma odasına 44-27 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte de sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 70-41 önde giren Alman ekibi, karşılaşmadan da 89-63 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı.
ALBA Berlin’de 13 sayıyla Niels Giffey, sarı-lacivertlilerde de 13 sayıyla Tarık Biberovic takımlarının en skorer isimleri oldu.
Öte yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı.
Deplasmanda Maccabi Tel-Aviv'e 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Sivasspor'da antrenör Bülent Albayrak, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Eksiklerimiz olmasaydı bu gruptan çıkardık” dedi.
Celtic, UEFA Avrupa Ligi son maçında evinde karşılaştığı Lille'i 3-2 mağlup etti. Lille'de milli futbolcu Yusuf Yazıcı 90 dakikada sahada kalırken, 1 de asist yaptı.
Leicester City, UEFA Avrupa Ligi G Grubu son maçında evinde AEK'yı 2-0 mağlup ederken, İngiliz ekibin ilk golünü milli futbolcu Cengiz Ünder kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Robin van Persie, Arsenal'de oynadığı dönemde teknik direktör Arsene Wenger'e, Giorgio Chiellini'nin transfer edilmesi için yalvardığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Konyaspor maçı öncesi tecrübeli futbolcusu Alper Potuk'u kadro dışı bıraktı. Yönetim, oyuncuyla ilgili teknik heyetin raporuna göre karar verecek.