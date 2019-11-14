Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya konuk oluyor

CSKA Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nde sezona son derece kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 7 haftada 2 galibiyet elde edebildi.

İstanbul'da Baskonia ve Bayern Münih'i mağlup eden sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda tek mağlubiyetini Zalgiris karşısında yaşadı.

Fenerbahçe Beko, deplasmanda Real Madrid, Kızılyıldız mts, AX Armani Exchange Milan ve Maccabi FOX ile oynadığı mücadelelerden ise yenilgiyle ayrıldı.

- Avrupa'da 517. randevu

Fenerbahçe Beko, Avrupa kupalarındaki 517. maçına CSKA Moskova karşısında çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 516 karşılaşmada 297 galibiyet elde ederken, 219 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 314 maça çıkan Fenerbahçe, 186 galibiyet alırken, 128 kez mağlup oldu.