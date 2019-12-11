Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yerel FFP'nin hazırlanmasında Fenerbahçe'nin emeği var

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Samandıra'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"SİVASSPOR'U YENECEĞİZ"

"Sivas'a gitmeyi çok severim ama bu sefer çok daha zor geçecek, çok iyi oynuyorlar. Biz de iyi oynuyoruz ve Sivas'ta kazanmak istiyoruz. Biz şu anda olmamız gerekenden 7-8 puan gerideyiz. Sivas karşısında kazanacağımıza inanıyoruz."

"ÇOK CİDDİ SORUNLAR VAR"

"Biz şu anda yerel FFP yaptık ve bunun sınırlamaları belirlenmesi gerekiyor. Türk futbolunda durum çok çok kötü ve bunları yıllar önceden gördük, söyledik. FFP sadece sorunlardan bir tanesi, yapısal çok ciddi sorunlar var. Türk futbolunda hepimiz aynı gemideyiz ve hepimizin benzer sorunları var. Federasyon yerel FFP hazırladı ve bu yerel FFP'nin hazırlanmasında Fenerbahçe'nin de emeği var, biz buna yabancı değiliz ama önemli olan bunun doğru uygulanması"