Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 15:30'da basın toplantısı düzenleyecek. Sarı lacivertlilerin başkanı, gündeme dair çarpıcı açıklamalar yapacak.
Galatasaray'da Emre Taşdemir'in bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri yarı finalinde Polonya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.
Geçen sezon Ozan Tufan’ın Alanya’da yeniden doğuşunda pay sahibi olan genç teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için de “Bize kiralayın, yeniden kendine gelsin” önerisinde bulundu.
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. Sarı kırmızılı kulübün transferini bitirmek için yoğun çaba harcadığı 23 yaşındaki stoper bu sezon Roma formasıyla 4 maçta görev aldı.
Hemen her transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan isimlerden Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.
Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.