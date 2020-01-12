Fenerbahçe Başkanı Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek

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Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha! Galatasaray'da bir ayrılık kararı daha! Galatasaray'da Emre Taşdemir'in bir başka kulübe gönderilmesi kararı alındı.

Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek Ali Koç basın toplantısı düzenleyecek Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri'nde finalde! Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri'nde finalde! Filenin Sultanları, Tokyo 2020 Elemeleri yarı finalinde Polonya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip! 'Verin parlatayım' Oğuzhan Özyakup'a Süper Lig'den talip! 'Verin parlatayım' Geçen sezon Ozan Tufan’ın Alanya’da yeniden doğuşunda pay sahibi olan genç teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için de “Bize kiralayın, yeniden kendine gelsin” önerisinde bulundu.

Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için gitti! Abdurrahim Albayrak transferi bitirmek için gitti! Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Roma'da forma giyen Mert Çetin'in transferini sonuçlandırmak için İtalya'ya gitti. Sarı kırmızılı kulübün transferini bitirmek için yoğun çaba harcadığı 23 yaşındaki stoper bu sezon Roma formasıyla 4 maçta görev aldı.

Fransız basını duyurdu! 'Ben Arfa, Türkiye'ye...' Fransız basını duyurdu! 'Ben Arfa, Türkiye'ye...' Hemen her transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan isimlerden Hatem Ben Arfa için Fenerbahçe'nin teklif yaptığı iddia edildi.