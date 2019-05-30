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30 Mayıs 2019 Perşembe 08:46 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 08:51

Fenerbahçe, Barcelona'dan Rafinha için girişimlere başlıyor

Fenerbahçe, Barcelona'dan Rafinha için girişimlere başlıyor

Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe, Barcelona’nınyollarını ayıracağı Rafinha’yı transfer etmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, Rafinha için kiralama teklifinde bulunacak.

Kadrosundaki safraları bir bir atan Fenerbahçe, gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak ekibi oluşturmak için transferde boş durmuyor. Şu ana kadar sadece eski futbolcusu Emre Belözoğlu ile anlaşan Sarı-Lacivertliler, Çaykur Rizespor’un golcüsü Vedat Muriqi ile de pazarlık masasına oturmuş durumda. Kanarya’nın asıl hedefinin ise Barcelona’nın dünyaca ünlü Brezilyalı yıldızı Rafinha olduğu ortaya çıktı.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Barcelona'nın 5 yıldır kadrosunda bulunan Rafinha ile bu sezon yollarını ayıracağı bildiriliyor. Fenerbahçe’nin bonservis bedeli 25 milyon euro olan 26 yaşındaki yıldız kanat oyuncuyu transfer etmek için Katalan ekibine kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da “Rafinha’yı alabilirsek §müthiş bir iş yaparız, öyle bir oyuncuyu kadromda görmek isterim” dediği bildirildi.

(Güneş)

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