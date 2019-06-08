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08 Haziran 2019 Cumartesi 11:56 | Son Güncelleme: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:56

Fenerbahçe Babel'i alamadı ama kankasını alıyor

Fenerbahçe Babel'i alamadı ama kankasını alıyor

Birinci sınıf bir golcü arayışı içinde olan Fenerbahçe, Aleksandar Mitrovic için Premier Lig’den düşen Fulham’a 2 milyon euroluk kiralama teklifinde bulundu. Teklifi alan Fulham kesin cevap için süre istedi.

Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran ve tek santrfor olarak elinde satmayı düşündüğü Michael Frey olan Fenerbahçe, yeni golcüsü için resmi teklifini yaptı. Sarı-lacivertliler, Premier Lig'den geçtiğimiz sezon düşen Fulham'ın Sırp golcüsü Alexander Mitrovic için kiralama teklifinde bulundu.
 
FULHAM'IN YANITI BEKLENİYOR?
 
Fenerbahçe'nin Fulham'a 1 yıllık kiralama için 2 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. İngiliz ekibi de bu teklifin ardından düşünmek için süre istedi. Anlaşma sağlanırsa Fenerbahçe en az 1 golcü daha alacak.
 
OPSİYON FİYATI YÜKSEK BULUNDU 
 
Mitrovic'in 10 milyon euroyu aşan bonservis ücreti olduğu için satın alma opsiyonunda anlaşma olmadığı da bildirildi. Sırbistan Milli Takım kampında olan Mitrovic'in menajeri ile daha önce görüşülmüştü.
 
NEWCASTLE'DAN ALINMIŞTI 
 
Fulham ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşında ve 1.88 boyundaki Mitrovic geçtiğimiz sezon 15 milyon euro bonservis bedeliyle Newcastle'dan transfer olmuştu.
 
(Takvim)

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