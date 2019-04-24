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Fenerbahçe, Arjantinli 10 numara Lucas Zelarayan için devrede

Fenerbahçe, Arjantinli 10 numara Lucas Zelarayan için devrede

Meksika basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Arjantinli 10 numara için devrede.

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe'de Lucas Zelarayan sesleri yükseliyor. Meksika basını, sezon sonunda Tigres ile sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcu için Sarı-Lacivertliler'in devrede olduğunu yazdı. Bu sezon Tigres formasıyla 19 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Lucas Zelarayan yüksek tekniği ile dikkat çekiyor.

10 numara pozisyonunda görev alan Arjantinli futbolcu daha önce ülkesinde Belgrano takımında görev yapmıştı.

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