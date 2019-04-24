Fenerbahçe, Arjantinli 10 numara Lucas Zelarayan için devrede
Meksika basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Arjantinli 10 numara için devrede.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe'de Lucas Zelarayan sesleri yükseliyor. Meksika basını, sezon sonunda Tigres ile sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli futbolcu için Sarı-Lacivertliler'in devrede olduğunu yazdı. Bu sezon Tigres formasıyla 19 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Lucas Zelarayan yüksek tekniği ile dikkat çekiyor.
10 numara pozisyonunda görev alan Arjantinli futbolcu daha önce ülkesinde Belgrano takımında görev yapmıştı.