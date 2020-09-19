Fenerbahçe, Anastasias Bakasetas için Alanyaspor'a 3 milyon euro + Frey'i teklif etti

Fenerbahçe'den bir sürpriz transfer hamlesi de yurt içinde geldi. Sarı-lacivertli kulübün, Erol Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi Anastasias Bakasetas için teklif yaptığı belirtildi.
3 MİLYON EURO + FREY
Yönetimin, 27 yaşındaki orta saha için turuncu-yeşillilere 3 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Michael Frey'i önerdiği ileri sürüldü.
GEÇEN SEZONKİ MUHTEŞEM PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ
Forvet arkası ve kanatlarda oynayan Yunan futbolcu, geçtiğimiz sezon 43 maçta 14 gol ve 8 asistlik muhteşem bir performans sergilemişti. Alanyaspor ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Anastasias Bakasetas, ülkesinde AEK, Panionios, Aris gibi takımlarda da forma giydi. Yunan Milli Takımı'nda da 27 kez görev yaptı.
Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Anastasias Bakasetas için Alanyaspor'a resmi teklifini iletti. Teknik direktör Erol Bulut'un çok istediği eski öğrencisi için Akdeniz temsilcisine 3 milyon euro + Michael Frey teklifi yapıldı.
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