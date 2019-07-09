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Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı transfer etti

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı transfer etti

Fenerbahçe, Ankaragücü'nün file bekçisi Altay Bayındır'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin resmi açıklamalası;

Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır.

Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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