Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı transfer etti
Fenerbahçe, Ankaragücü'nün file bekçisi Altay Bayındır'ı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
İşte Fenerbahçe'nin resmi açıklamalası;
Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır.
Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü