Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı transfer etti

Sarı-lacivertli kulüp, Altay Bayındır ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'nin resmi açıklamalası;

Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır.

Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü