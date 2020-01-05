Fenerbahçe Alper'de Ozan Tufan'ın yolunu izleyecek

Fenerbahçe'de hem geçtiğimiz sezon hem de bu sezon beklentilerin çok altında kalan ve bir türlü eski formunu yakalayamayan Alper Potuk'a Comolli ve yönetimin önemli bir tavsiyede bulunduğu öğrenildi.

Sezon başında ücretinde ciddi bir oranda indirime giden Alper'e, "Kendine Ozan Tufan'ı örnek al. Alanya'ya gitti ve orda kendini buldu. Sen de oynayabileciğin bir kulübe gitmelisin. Oynadıkça kendini bulursun. Sonrasında da yeniden kulübe dönebilirsin" dendiği ifade edildi. Alper'in ara transfer döneminde bir Süper Lig kulübüne kiralanabileceği gelen haberler arasında.

TARAFTARLA ARASI AÇILDI

Alper Potuk'un düşük performansı Fener taraftarının da tepkisine neden oldu. Alper birçok kez maç içinde taraftarların protestosuna maruz kaldı.

(Takvim)