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Fenerbahçe, Allahyar transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Allahyar transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Fenerbahçe'nin transferi duyurmasının ardından Allahyar Sayyadmanesh kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor soruları da taraftarlar tarafından aranıyor.

Transferde haraketli günler yaşayan Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh'le 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Peki Allahyar Sayyadmanes kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor?

İşte Allahyar Sayyadmanes ile ilgili bilgiler...

ALLAHYAR SAYYADMANESH KİMDİR?

Allahyar Sayyadmanesh, 29 Haziran 2001 tarihinde İran'ın Amol kentinde dünyaya geldi. Kariyerine ülkesinin takımı Padideh Sari'de başlayan Allahyar Sayyadmanesh, 2018 yılında Esteghlal FC takımına transfer oldu. 

Allahyar Sayyadmanesh, 1 Temmuz tarihinde Fenerbahçe kadrosuna katıldı.

Sağ ayağına hakim olan 1,82 boyundaki santrafor oyuncusu, gerek duyulduğu halde sağ ve sol kanatlarda da forma giyebiliyor.

5 YILLIK ANLAŞMA

Fenerbahçe, İranlı genç oyuncu ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır.

Genç futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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