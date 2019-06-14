Fenerbahçe, Alex de Souza'ya jübile yapmaya hazırlanıyor

Ali Koç, Aziz Yıldırım döneminde son bulan jübile defterini tekrar açarak hem Alex de Souza'ya iadeiitibarda bulunacak hem de kulübün kasasına önemli bir nakit akışı sağlayacak.

Başkan Koç'un bugün açıklaması beklenen jübile maçında Alex'in kariyeri boyunca birlikte oynadığı dünya yıldızlarıyla Fenerbahçe, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

FENER OL KAMPANYASINA BAĞIŞLANACAK

Maçtan elde edilecek bütün gelir Fener Ol kampanyasına bağışlanacak.

Alex'in jübilesinde forma giymesi beklenen isimler şu şekilde:

VOLKAN DEMİREL, RÜŞTÜ REÇBER, LUCIANO, ÜMİT ÖZAT, MEHMET AURELIO, SELÇUK ŞAHİN, TUNCAY ŞANLI, HOIJDOONK, NOBRE, SEMİH ŞENTÜRK, ANELKA, APPIAH, TUNCAY ŞANLI, DEIVID DE SOUZA, LUGANO, TÜMER METİN, EDU, KEZMAN, ROBERTO CARLOS, EMRE BELÖZOĞLU, ÖNDER TURACI, ANDRE SANTOS, CRISTIAN, NIANG, SOW, WEBO, YOBO, MEHMET TOPAL, KUYT