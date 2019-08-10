Fenerbahçe Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi

Huddersfield’ten Danimarkalı Zanka’yı (Mathias Jattah-Njie Jørgensen) kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Aleksandar Kolarov transferinde de mutlu sona çok yaklaştı. Zanka’yı imza atması için Türkiye’ye getiren yönetim, Roma ile 33 yaşındaki Sırp yıldız için pazarlıklarını son aşamaya getirdi. Kolarov transferinin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor. Bu arada Kanarya, Kolarov transferinden bağımsız olarak Sevilla’ya sattığı eski oyuncusu Simon Kjaer için de girişimlerini sürdürüyor. Kjaer’in alınması durumunda savunmanın göbeği iki Danimarkalı yıldıza emanet edilmiş olacak.
(Star)
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler uzun süredir transferi için uğraş verdiği Aleksandar Kolarov transferinde sona geldi. Daha önce yıldız futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe, Roma ile de büyük ölçüde anlaştı. Kolarov’un birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
Galatasaray, Diagne’yi sattığı takdirde bir golcü daha almayı planlıyor.
Galatasaraylı taraftarlar, Sarı-Kırmızılıların gözden çıkardığı ancak ciddi bir teklif gelmediği için gönderemediği Mbaye Diagne’ye ateş püskürdü. Taraftarlar, golcü futbolcunun paylaşımının altına ‘Bu adam bizimle dalga mı geçiyor’ mesajları yağdırdı.
Sparta Prag’la deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor oynadıkları futbolla taraftara umut verdi.
BEŞİKTAŞ’IN yeni transferi Pedro Rebocho, özelliklerini anlattı.
Abdullah Avcı, Beşiktaş taraftarından beklentisini açıkladı: “Saha dışındaki konularla ilgilenmeyeceğim. Beşiktaş taraftarı çok sağ duyuludur. Biz taraftardan zaman değil, destek istiyoruz. Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar. Taraftar da o desteği bize verecektir.”
TECRÜBELİ hakem Mete Kalkavan, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.