Fenerbahçe, Alberto Moreno için nabız yokluyor!

Sil baştan bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de çok flaş isimler listede yer alıyor. UEFA kıskacı nedeniyle önceliği bonservisi olmayan yıldızlara veren Fenerbahçe, Liverpool formasını giyen Alberto Moreno için atağa kalktı. Comolli görüşmelere başladı.

YABANCI SOL BEK GELECEK

Hasan Ali Kaldırım'ın başarılı performansına rağmen yabancı bir sol bek almayı planlayan Sarı- Lacivertliler, Moreno'nun menajeriyle kısa süre önce temasa geçti.

LİVERPOOL'A "HAYIR" DEDİ

İngiltere'de çok önemli bağlantıları olan Comolli, İspanyol yıldız için tam yetkili durumunda. Bu sezon yedek kulübesinden çıkamayan Moreno, Liverpool'un yeni sözleşme teklifini kabul etmedi.

18 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

İspanyol Milli Takımı'nda 4 kez forma giyen Moreno, 2014'te Sevilla'dan 18 milyon Euro karşılığında transfer oldu. Sevilla'nın Moreno'yu yeniden kadrosuna katmak istediği de ifade ediliyor.

(Takvim)