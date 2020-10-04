Fenerbahçe Alanyasporlu Bakasetas için devreye girdi

Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Bakasetas'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas için Alanyaspor’a resmi teklifini yaptı.

A Spor'un haberine göre; Akdeniz ekibine önerilen rakam 2.5 milyon euro.

Transfer döneminde kadrosuna kattığı birçok yıldız ile adından söz ettiren Fenerbahçe'de bitime 1 gün kala teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan eski öğrencisi için yönetime yoğun ısrarda bulunuyor.

Detaylar birazdan...