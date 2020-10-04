Fenerbahçe Alanyasporlu Bakasetas için devreye girdi

Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas için Alanyaspor’a resmi teklifini yaptı.
A Spor'un haberine göre; Akdeniz ekibine önerilen rakam 2.5 milyon euro.
Transfer döneminde kadrosuna kattığı birçok yıldız ile adından söz ettiren Fenerbahçe'de bitime 1 gün kala teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor'dan eski öğrencisi için yönetime yoğun ısrarda bulunuyor.
Detaylar birazdan...
Trabzonspor'un her konuda anlaşmaya vardığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo geliyor.
Diego Perotti'yi transfer eden Fenerbahçe'de yeni hedef Emiliano Buendia
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışı bırakma kararı aldığı Umut Nayir'in yeni takımı belli oldu.
4 Ağustos'ta başlayan yaz transfer dönemi yarın sona eriyor.
Karagümrük maçında Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Tolga Ciğerci'yi oyuna alması sosyal medyada en çok konuşulan gündem maddelerinden oldu.
Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3 yıllık anlaşma sağladı.