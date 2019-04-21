Fenerbahçe Alanyaspor CANLI Anlatım - Fenerbahçe Alanyaspor maçı skoru kaç kaç?

Fenerbahçe Alanyaspor maçının ne zaman ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatımı yoğun ilgi görüyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hakem Suat Arslanboğa’nın yöneteceği mücadele Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, rakibi karşısında kazanarak hem çıkışa geçmek hem de tehlike bölgeden uzaklaşmayı amaçlıyor. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım ile sarı kart cezalısı Roberto Soldado, maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Derbide Galatasaray’la 1-1 berabere kaldıktan sonra bugün Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, futbolcularıyla motivasyon konuşması yaptı. Yanal, “Uzun süredir Kadıköy haricinde maç kazanamıyoruz. Bundan dolayı çok rahatsızım. Alanya karşısında kayıp istemiyorum. Sezonun sonuna kadar puan kaybı da istemiyorum. Sahaya çıkın ve elinizden gelenin fazlasını yapın. Size güveniyorum. Sorumluluğunuzu biliyorsunuz” dedi.

İLK MAÇI 2-0 KAZANMIŞTI

Süper Lig’de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında kazanarak hem çıkışa geçmek hem de tehlike bölgeden uzaklaşmak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy’de yapılan maçı Sarı-Lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 14 lig müsabakasının sadece 1’ini kazanabildi. Fenerbahçe, tek deplasman galibiyetini Atiker Konyaspor’u 1-0 yenerek elde etti. Sonrasında gülemedi.

EKSİKLER OLDUKÇA FAZLA

F.Bahçe’de kırmızı kart cezalıları Mehmet Ekici ve Hasan Ali ile sarı kart cezalısı Soldado, forma giyemeyecek. Kasığında kısmi yırtık bulunan Moses da sakatlığı sebebiyle Alanya mücadelesinde takımındaki yerini alamayacak. Sarı-Lacivertliler’de Skrtel, İsmail, Eljif, Dirar, Harun, Roman ve Tolgay, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Alanya maçında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada Trabzon ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR

Haydar Yılmaz

Baiano

Georgios Tzavellas

Fabrice N'Sakala

Isaac Sackey

Taha Yalçıner

Ozan Tufan

Lucas Villafanez

Efecan Karaca

Junior Fernandes

Papiss Cisse

FENERBAHÇE

Harun Tekin

Mauricio Isla

Martin Skrtel

Serdar Aziz

İsmail Köybaşı

Mehmet Topal

Jailson Marques

Eljif Elmas

Nabil Dirar

Mathieu Valbuena

Andre Ayew