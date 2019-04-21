Fenerbahçe Alanyaspor CANLI Anlatım - Fenerbahçe Alanyaspor maçı skoru kaç kaç?
“Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?” soruları ile ilgili araştırmalar başladı. Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatımı nereden izlenir? Süper Lig heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Karşılaşmalarda nasıl bir sonuç alınacağı merak konusu. 21 Nisan’da iki önemli karşılaşma gerçekleşecek. Başakşehir Çaykur Rizespor ile, Fenerbahçe Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Alanyaspor maçı Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe Alanyaspor maçının ne zaman ve saat kaçta olduğu merak ediliyor. Fenerbahçe Alanyaspor maçı canlı anlatımı yoğun ilgi görüyor. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hakem Suat Arslanboğa’nın yöneteceği mücadele Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, rakibi karşısında kazanarak hem çıkışa geçmek hem de tehlike bölgeden uzaklaşmayı amaçlıyor. Fenerbahçe'de kırmızı kart cezalıları Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım ile sarı kart cezalısı Roberto Soldado, maçta forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Derbide Galatasaray’la 1-1 berabere kaldıktan sonra bugün Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal, futbolcularıyla motivasyon konuşması yaptı. Yanal, “Uzun süredir Kadıköy haricinde maç kazanamıyoruz. Bundan dolayı çok rahatsızım. Alanya karşısında kayıp istemiyorum. Sezonun sonuna kadar puan kaybı da istemiyorum. Sahaya çıkın ve elinizden gelenin fazlasını yapın. Size güveniyorum. Sorumluluğunuzu biliyorsunuz” dedi.
İLK MAÇI 2-0 KAZANMIŞTI
Süper Lig’de oynadığı son 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında kazanarak hem çıkışa geçmek hem de tehlike bölgeden uzaklaşmak istiyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy’de yapılan maçı Sarı-Lacivertliler 2-0 kazanmıştı. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 14 lig müsabakasının sadece 1’ini kazanabildi. Fenerbahçe, tek deplasman galibiyetini Atiker Konyaspor’u 1-0 yenerek elde etti. Sonrasında gülemedi.
EKSİKLER OLDUKÇA FAZLA
F.Bahçe’de kırmızı kart cezalıları Mehmet Ekici ve Hasan Ali ile sarı kart cezalısı Soldado, forma giyemeyecek. Kasığında kısmi yırtık bulunan Moses da sakatlığı sebebiyle Alanya mücadelesinde takımındaki yerini alamayacak. Sarı-Lacivertliler’de Skrtel, İsmail, Eljif, Dirar, Harun, Roman ve Tolgay, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Alanya maçında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada Trabzon ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER
AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar Yılmaz
Baiano
Georgios Tzavellas
Fabrice N'Sakala
Isaac Sackey
Taha Yalçıner
Ozan Tufan
Lucas Villafanez
Efecan Karaca
Junior Fernandes
Papiss Cisse
FENERBAHÇE
Harun Tekin
Mauricio Isla
Martin Skrtel
Serdar Aziz
İsmail Köybaşı
Mehmet Topal
Jailson Marques
Eljif Elmas
Nabil Dirar
Mathieu Valbuena
Andre Ayew