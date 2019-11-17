Fenerbahçe, Adnan Kovacevic için ihtiyatlı davranıyor: Önce emin olup sonra teklif yapalım

Bir müddettir Kovacevic'i scoutlara izleten Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, 26 yaşındaki stoper hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak amacında. Bosna Hersek ile İtalya arasındaki maçı tribünden izleten Damien Comolli, gözlemcileriyle maç sonrası telefondan görüştü.

2017 yazında Sarajevo'dan Polonya Ekstraklasa takımı Korona Kielce'ye transfer olan Adnan Kovacevic, bu sezon takımının oynadığı 15 lig maçının tamamında forma giydi.

"ÖNCE EMİN OLALIM, SONRA TEKLİF"

Kielce'nin ligde düşme hattında olması ve takımının savunma problemlerinin de yüksek olması nedeniyle Kovacevic transferine temkinli yaklaşan Fenerbahçe'nin kurmayları, "Tamamen emin olalım, sonra teklifimizi yapalım" kararında uzlaştı.