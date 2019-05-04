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Fenerbahçe 72 maç sonra evinde kaybetti

Fenerbahçe 72 maç sonra evinde kaybetti

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 72 maç aradan sonra iç sahada maç kaybetti.

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 72 maç aradan sonra bir iç saha maçından yenilgi ile ayrıldı ve birçok önemli oyuncusundan yoksun olarak çıktığı maçta Banvit'e 78-70 kaybetti. Fenerbahçe Beko'da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Nikola Kalinic, Gigi Datome ve Jan Vesely sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Çeyrek skorları:
1.Çeyrek: 20-18
2.Çeyrek: 24-19
3.Çeyrek: 9-21
4.Çeyrek:17-20

23 Jordan Morgan
18 Shelton
16 Perez
18 Melli
13 Sloukas

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