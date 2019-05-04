Fenerbahçe 72 maç sonra evinde kaybetti

Fenerbahçe Beko, Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde 72 maç aradan sonra bir iç saha maçından yenilgi ile ayrıldı ve birçok önemli oyuncusundan yoksun olarak çıktığı maçta Banvit'e 78-70 kaybetti. Fenerbahçe Beko'da Tyler Ennis, Joffrey Lauvergne, Nikola Kalinic, Gigi Datome ve Jan Vesely sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 20-18

2.Çeyrek: 24-19

3.Çeyrek: 9-21

4.Çeyrek:17-20

23 Jordan Morgan

18 Shelton

16 Perez

18 Melli

13 Sloukas