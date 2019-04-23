Fenerbahçe 4 kez daha yenilirse en fazla mağlubiyet aldığı sezonu geçirmiş olacak
Fenerbahçe son 5 haftada 4 mağlubiyet daha alırsa bu sezon kırdığı birçok rekora (!) bir yenisini ekleyecek.
Alanya'da kaybeden Fenerbahçe bu sezon ligdeki 29. maçında 10. yenilgisini alarak son 28 sezonun en kötü performansına imza attı.
Sarı-lacivertliler, kalan haftalarda toparlanmazsa 61 yıllık lig tarihinde en fazla mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirebilir. Şu an 10 yenilgisi bulunan Ersun Yanal'ın ekibi, kalan 5 haftada 4 yenilgi alırsa bu kötü rekorunu da kırmış olacak. Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde en fazla yenilgi yaşadığı sezonu 13 mağlubiyetle 1987-1988 sezonunda geçirdi.