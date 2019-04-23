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  3. Fenerbahçe 4 kez daha yenilirse en fazla mağlubiyet aldığı sezonu geçirmiş olacak

Fenerbahçe 4 kez daha yenilirse en fazla mağlubiyet aldığı sezonu geçirmiş olacak

Fenerbahçe 4 kez daha yenilirse en fazla mağlubiyet aldığı sezonu geçirmiş olacak

Fenerbahçe son 5 haftada 4 mağlubiyet daha alırsa bu sezon kırdığı birçok rekora (!) bir yenisini ekleyecek.

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Alanya'da kaybeden Fenerbahçe bu sezon ligdeki 29. maçında 10. yenilgisini alarak son 28 sezonun en kötü performansına imza attı.

Sarı-lacivertliler, kalan haftalarda toparlanmazsa 61 yıllık lig tarihinde en fazla mağlubiyet yaşadığı sezonu geçirebilir. Şu an 10 yenilgisi bulunan Ersun Yanal'ın ekibi, kalan 5 haftada 4 yenilgi alırsa bu kötü rekorunu da kırmış olacak. Sarı-lacivertli ekip, lig tarihinde en fazla yenilgi yaşadığı sezonu 13 mağlubiyetle 1987-1988 sezonunda geçirdi.

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