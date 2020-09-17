Fenerbahçe 3 milyon euro karşılığında Diego Perotti'yi transfer etti

Sarı-lacivertlilerin, Roma'dan Diego Perotti ile anlaştığı kaydedildi. Arjantinli yıldızın bonservisine 3 milyon euro, yıllık maaşına da 2.5 milyon euro ödemesi bekleniyor.
ANLAŞMA TAMAM
Transferin etkili takımı Fenerbahçe yeni bir isimle daha son aşamaya geldi. Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde Diego Perotti konusunda sıcak gelişmeler dikkat çekti. İtalya basını, Roma ile Fenerbahçe'nin Perotti için anlaşmaya vardığını belirtti.
3 MİLYON EURO BONSERVİS, 2.5 MİLYON EURO ÜCRET
Hücumda kanatlarda oynayan Arjantinli futbolcu için 3 milyon euro ödeneceği iddia edildi. 32 yaşındaki oyuncuya yıllık olarak 2.5 milyon euro da maaş ödeneceği savunuldu.
Perotti, geçen sezon Roma'da 26 resmi maça çıkmış ve 6 gol atmıştı.
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