Fenerbahçe 1 yıldır izlediği Masaya Okugawa'nın transferi için harekete geçti

Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Fenerbahçeli kurmaylar ocak ayı transfer sezonu için işi sıkı tutuyor. Derin ve alternatifli bir kadro için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerde transfer operasyonu başladı.

Şampiyonluk için sezonun ikinci yarısında alınacak seri galibiyetlerinin öneminin farkında olan teknik direktör Ersun Yanal yönetime transfer isteğini iletti.

Chelsea'den kiralanan Victor Moses'ın ocakta takımdan ayrılma ihtimalinin üzerinde duran Yanal, mutlaka bir kanat oyuncusu alınmasını talep etti. Bu doğrultuda çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli kurmaylar 1 yıldır göz hapsinde olan yıldız futbolcu için devreye girecek.

Gündeme gelen sürpriz isimse Salzburg'un Japon futbolcusu Masaya Okugawa oldu. Transfer politikasını birden çok mevkide oynayacak oyuncular üzerinden yürüten Ersun Yanal'ın iki ayağını da kullanabilen, sol açığın yanı sıra, sağ açık ve 10 numara da oynayabilen 23 yaşındaki Japon oyuncuyu izlettiği öğrenildi. Hatta Yanal'ın, Masaya Okugawa'yı geçen sezon Almanya 2'nci Ligi takımlarından Kiel'de kiralık oynarken takip ettirdiği dile getirildi.

UYGUN BİR RAKAMA BİTİRECEK

Geride kalan 10 haftada Avusturya liginde 4 gol ve 4 asist yapmasına rağmen Salzburg'da düzenli forma bulamayan Okugawa'nın takımdan ayrılmak istediği bildirilirken, bu durum Fenerbahçe için avantaj olarak öne çıktı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncu için sportif direktör Damien Comolli'nin devre arasında uygun bir bonservis bedeliyle işi bitirmeye çalışacağı bildirildi.

1.77 boyundaki Okugawa'nın piyasa değeri 1.5 milyon euro civarında. Oyuncu Kiel'e 50 bin euro'ya kiralanmıştı.

(Fotomaç)