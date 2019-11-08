Fener teselli arıyor! Fenerbahçe-Kasımpaşa muhtemel 11'ler

AKŞAM

F.BAHÇE, Süper Lig’in 11. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sarı-Lacivertliler, ligde üst üste aldığı Denizlispor ve Konyaspor galibiyetlerinin ardından geçen hafta Kayserispor’a mağlup olmuştu. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 17 puan ve averajla 4. sırada giriyor. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları devam eden ve son antrenmanlarda özel program uygulanan Adil Rami ile Max Kruse, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek. Kasımpaşa’daki en önemli eksik ise kart cezalısı olan Quaresma... Portekizli futbolcu bugün arkadaşlarını tribünden takip edecek. Kanarya, bugün Kasımpaşa’yı yenerek yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

MUHTEMEL 11’LER:

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Tolga, Gustavo, Ozan, Moses, Rodrigues, Muriç

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Mustafa, Koita