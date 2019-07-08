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'Fener Ol'duk 'Mesut Ol'alım

'Fener Ol'duk 'Mesut Ol'alım

Mesut Özil’in, ‘Fire emoji’ kullanarak paylaştığı fotoğraf, F.Bahçe taraftarının aşkını alevlendirdi. ESPN de Arsenal’in Mesut’a ödediği maaşın bir kabus olduğunu, Kanarya’nın da bunu dindireceğini yazdı.

AKŞAM

SARI-Lacivertli taraftarların ‘Mesut Özil’ sevdası hiç bitmeyecek gibi duruyor… Fenerbahçe’nin peş peşe patlattığı transfer bombalardan sonra, Mesut Özil’de de beklenti iyice arttı... Sarı-Lacivertli kulüp, pazar günü Vedat Muriç’i aldığını açıkladıktan sonra Mesut Özil de akşam saatlerinde ‘Fire emoji’ ile alevli 10 numaralı formasını paylaştı. Bu emoji, Fenerbahçe’nin transferlerinde klasikleşmiş olduğu, resmi açıklamadan önce taraftarını heyecanlandırmak için kullandığı bir yöntem.

FENER SENİ BEKLİYOR MESUT

Bu gönderinin sonrasında Mesut Özil’in yorum alanı da doldu taştı. Fenerbahçeli taraftarlar, binlerce slogan olacak söz yazdı. ‘Fener Ol’ kampanyasına destek olduklarını belirtenler, “Biz Fener Ol’duk. Şimdi de ‘Mesut Ol’ma zamanı” etiketini ortaya attı. Türk medyası ve dış basın da Mesut Özil’deki gelişmenin ardından sıkı mesaiye girdi... Mesut’un Fenerbahçe’ye katılmasıyla ilgili tüm olasılıklar ve ihtimaller de masaya yatırıldı.

MAAŞINA SPONSOR DESTEĞİ

ESPN’deki haberde, Mesut Özil’e yönelen Fenerbahçe’nin durumu şöyle değerlendirildi: Söylenti, ‘Asla olmayacak’ diye konuşuluyordu. Mesut Özil’in maaşı, Arsenal için bir kabus ve bunu Fenerbahçe dindirebilir. Maaş bariyerinin kalkması için Fenerbahçe bir çerçeve hazırlamaya çalışıyor. Sponsor desteği konuşuluyor. Mesut Özil’in formu ve Teknik Direktör Unai Emery’nin kontrolündeki rolü; belirsiz ve gitmesi üzerine dayalı. Ayrıca Mesut, çocukken Fenerbahçe’yi destekliyordu.

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